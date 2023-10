Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Psihologie și Științele Educației a reușit anul acesta sa detroneze Facultatea de Litere și Facultatea de Drept, alte doua domenii consacrate. Anul acesta, la Universitatea din București s-au inregistrat cele mai multe candidaturi din ultimii 14 ani. Potrivit datelor parțiale din luna…

- Peste 200 de profesori din Cluj au fost instruiți sa identifice elevii care se drogheaza. Dascalii au participat la trei sesiuni de informare cu privire la consumul de droguri, in randul elevilor, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Profesorii au fost instruiți pentru recunoașterea simptomelor…

- Actionarii firmei care detinea statia GPL de la Crevedia au fost reținuți, marți, dupa ce au fost aduși la audieri la Parchetul General din București. Sunt acuzați de distrugere din culpa, care a avut ca urmare un dezastru. ”In cursul zilei de azi, in dosarul privind incendiul izbucnit pe 26 august…

- Familia Pascu, parinții tanarului drogat care a ucis 2 studenți in 2 Mai, este una instarita. Mihai și Miruna Pascu au peste 300 de proprietați pe numele lor in București și Constanța. Averea familiei Pascu consta in proprietați imobiliare in buricul Capitalei, dar și terenuri in celelalte sectoare…

- Barbatul care s-a inecat vineri la Costinesti era operator la o televiziune din București. El avea 43 de ani. El a intrat in mare, desi steagul rosu, care indica inotul interzis, era arborat la mal. La un moment dat, turistii i-au zarit trupul plutind, adus cel mai probabil de valuri la mal. Sotia lui…

- O femeie, rapita și sechestrata intr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei, a fost salvata de polițiști dupa ce a reușit sa vorbeasca cu o prietena prin intermediul unei aplicații de mesagerie online. Potrivit Politiei Capitalei, polițiștii au salvat, luni, o femeie de 45 de ani, care era ținuta…

- Ploile torențiale și vijeliile au lasat un adevarat dezastru in urma lor. Patru persoane decedate, pagube in 22 de judete si in municipiul Bucuresti, 117 copaci cazuti pe carosabil, autoturisme si cladiri. Potrivit IGSU, 53 de localitați din 22 de județe (AB, AG, BC, BH, BT, BV, CS, CT, CV, HR, HD,…