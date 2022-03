Stiri pe aceeasi tema

- Un student de la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi doreste sa isi puna cortul in fata Corpului A al institutiei de invatamant superior incepand de astazi in semn de protest pentru trecerea fortata la invatamantul "on site" de la cursurile online. Studentul este…

- …Și pentru ca am vorbit de o Societate emblematica a Capitalei Moldovei, vom asculta in ediția din seara aceasta și cateva interesante informații, culese in Muzeul Unirii, despre blazoanele Iasului… Vocea va fi cea a regretatului heraldist Sorin Iftimi, fost colaborator al Radio Romania Iași, el insuși…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca a semnat protocolul de colaborare pentru constructia metroului de la Cluj-Napoca si Floresti. Traseul va avea 21 de kilometri, 19 statii, iar lucrarile de baza ar trebui incheiate pana in anul 2026. "Am semnat astazi protocolul de colaborare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca a fost confirmat cu COVID-19, avand o forma usoara de boala. El afirma ca este izolat acasa si ia tratamentul prescris de medici si ca recomanda in continuare vaccinarea. Virgil Popescu a mai fost infectat cu SARS-CoV-2 in noiembrie 2020. "De dimineata nu…

- Mihai Chirica, primarul Iașiului, a anunțat, ca toate manifestarile publice dedicate de Ziua Unirii Principatelor Romane au fost anulate. „Nu se poate face o selectie in piata intre vaccinati si nevaccinati, iar hora nu o putem face cu atatia metri intre oameni”, a explicat edilul potrivit Adevarul.…

- Ziua Culturii Nationale, sarbatorita cu fast in Constanta. Muzeul de Arta Populara deschide expozitia "Interiorul taranesc de sarbatoare ndash; functional si decorativldquo;. Ziua de 15 ianuarie a fost aleasa ca Zi a Culturii Nationale, intrucat reprezinta data nasterii poetului national al romanilor,…

- Un detaliu bizar a fost surprins in timpul unui eveniment organizat la Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco" din Chisinau. Mai multi lucratori medicali au uitat sa poarte masti de protectie la evenimentul dedicat aniversarii a 36 de ani de la fondarea institutiei. Totusi, in fotografiile…

- Primaria Municipiului Iasi va demara in curand modernizarea terenului sintetic al Stadionului „Emil Alexandrescu". Acesta a fost inaugurat in urma cu aproximativ 15 ani, iar de atunci nu a mai beneficiat de imbunatatiri. Lucrarile de modernizare vor consta in decopertarea gazonului sintetic existent,…