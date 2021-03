Stiri pe aceeasi tema

- In prima duminica a Postului Mare, numita și „Duminica Ortodoxiei”, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, , a savarșit Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie impreuna cu un sobor de preoți și diaconi la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava, Manastirea Sfantul Ioan cel Nou.…

- Inainte de Duminica Infricosatoarei Judecati, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Casian, in Eparhia Dunarii de Jos se desfasoara o serie de programe misionare si social-filantropice care au ca obiectiv oferirea de produse igienico-sanitare unitatilor medicale din orasele eparhiei,…

- La Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos a avut loc o videoconferinta la care au participat foarte multi tineri, in vederea organizarii si bunei desfasurari a manifestarilor prilejuite de Duminica Ortodoxiei. Intrunirea on-line de astazi, prezidata de Inaltpreasfintitul Parinte…

- Sfintii Cuviosi Parinti straromani Ioan Casian si Gherman, care au vietuit pe meleagurile Scythiei Minor in secolul al IV-lea, sunt praznuiti in chip cu totul special in Arhiepiscopia Dunarii de Jos. In ajunul sarbatorii, Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, inconjurat…

- Un numar de 55 de voluntari din municipiul Tecuci au donat sange, vineri, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Galati, in cadrul unei campanii initiate de Arhiepiscopia Dunarii de Jos, informeaza Biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate, actiunea de solidaritate umana…

- La manastirea ”Sfanta Treime” – Buciumeni din judetul Galati, sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Casian, a avut loc Sinaxa monahala a staretilor, staretelor, duhovnicilor si economilor din manastirile aflate in cuprinsul Arhiepiscopiei Dunarii de Jos. Intrunirea monahilor…

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos anunta conditiile in care se va desfasura anul acesta sarbatoarea Bobotezei. Astfel, credinciosii vor primi, miercuri, sticle cu aghiasma mare sfintita si imbuteliata cu o zi inainte, aceasta urmand sa fie distribuita in mai multe puncte, pentru a se evita aglomeratiile.…

- In toate bisericile si manastirile Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, dupa Sfanta Liturghie, a fost oficiata, marti, slujba de pomenire a eroilor care s-au jertfit in decembrie 1989 pentru libertatea, credinta si demnitatea poporului roman, informeaza Biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate,…