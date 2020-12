Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul care ar putea fi condus de premierul desemnat Florin Citu ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Miniștrii propuși in guvernul Cițu au fost audiați și avizați pozitiv in trei ore și jumatate. Avizele primite de viitorii ministri sunt consultative, plenul reunit…

- Audierile ministrilor Cabinetului Citu in comisiile parlamentare de specialitate s-au incheiat, toti ministrii fiind avizati. Plenul se reuneste la ora 15:00 pentru investirea Guvernului. Toti ministrii propusi in Guvernul Citu au trecut de comisii, urmand ca lista noului Executiv si programul…

- Asumandu-și misiunea fundamentala de a apara drepturile civile și de a combate orice abuz instituțional, Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a decis sa monitorizeze profesionist și transparent activitatea noului Guvern, inca din prima zi de dupa votul din Parlament.…

- Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba cu acte in regula inca de astazi, dupa votul plenului reunit al Parlamentului. Lista Cabinetului si programul de guvernare vor fi depuse la Parlament in jurul orei 8,00, iar sedinta Birourilor permanente reunite va avea loc intre orele 9,00 si 10,00, scrie…

- Florin Cițu a primit mandat din partea președintelui Klaus Iohannis sa formeze guvernul cu care sa se prezinte in fața Parlamentului. Viitorul guvern va avea 18 ministere și doi vicepremieri, cate unul de la USR PLUS și UDMR. Potrivit unor surse Puterea, componența posibila a viitorului guvern este…

- O noua serie de consultari la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis va discuta astazi, din nou, cu partidele politice parlamentare in vederea desemnarii premierului. Astfel, incepand cu ora 15.00, vor merge la Palatul Cotroceni PSD, PNL, Alianța USR-PLUS, AUR, UDMR, minoritațile, altele decat cea maghiara. …

- UDMR si USR PLUS par sa-si fi finalizat nominalizarile pentru portofoliile detinute in Cabinetul Citu, in timp ce la PNL inca sunt discutii pe acest subiect. UDMR, care are trei ministere, ii propune pe Cseke Attila si pe Tanczos Barna, elementul surpriza fiind nominalizarea presedintelui Federatiei…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a aflat sambata la Budapesta, unde a discutat cu premierul Viktor Orban despre viitoarea participare a formațiunii maghiare in guvernul de coaliție de la București. Acordul pentru o coaliție de guvernare a fost anunțat vineri seara, dupa ce a fost negociat timp de zece…