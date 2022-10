Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, ora 15.00, pe “Cetate, CSU Alba Iulia – ACS Tg. Mureș | Duel interesant intre nou-promovate Duel interesant sambata, pe “Cetate”, de la ora 15.00, in penultima runda a turului sezonului regular, intre nou-promovatele din Seria 9 a eșalonului terț, CSU Alba Iulia (locul 5, 9 puncte) și ACS Tg.…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, derby „de Alba” cu miza pentru conjudețene Azi, ora 15.00, un alt derby “de Alba” pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia (locul 10, 3 puncte) versus CS Ocna Mureș (locul 6, cu 5 puncte mai mult). Partida contand pentru etapa a 7-a a Ligii 3 este prima…

- Sambata, pe “Cetate”, un nou derby “de Alba”: CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, cu foame de puncte pentru albaiulieni Un nou derby “de Alba”, pe “Cetate”, sambata, 8 octombrie, ora 15.00: CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș! “Alb-negrii” au preluat “lanterna roșie” din Seria 9, fiind singurii…

- Astazi, ora 17.00, Avantul Reghin – Metalurgistul Cugir | Dupa puncte in orașul viorilor Disputa interesanta in orașul viorilor in runda a 6-a din Seria 9 intre vecinele din ierarhie Avantul Reghin (locul 3, 9 puncte) și Metalurgistul Cugir (poziția a 4-a, un punct mai puțin), azi, la ora 17.00. Reghinenii…

- Ioan Ovidiu Sabau, ultima ținta pentru banca tehnica a CSM Unirea Alba Iulia! Corvinul Hunedoara, liderul Seriei 9, pe „Cetate” CS Municipal Unirea Alba Iulia are parte sambata, 24 septembrie pe “Cetate” de la ora 17.00, de cel mai greu examen stagional, o disputa cu Corvinul Hunedoara. “Alb-negrii”…

- Astazi, ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi SE – CSM Unirea Alba Iulia | “Alb-negrii”, sub presiune! Astazi, la ora 17.00, pe terenul din incinta Complexului “Weekend” in cadrul etapei a 4-a a eșalonului terț, e foame de puncte in disputa dintre ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi SE și CS Municipal Unirea…

- Dupa disputarea a doua etape, cinci echipe au maximum de puncte in campionatul județean al Ligii a IV-a: AS Filipești și ACS Gauss in Seria 1 și Sportul Onești, CSM Moinești și Viitorul Curița in Seria 2. Campioana en-titre, Sportul Onești prezinta cel mai prolific atac al campionatului, cu 15 goluri…

- Aflata in cantonament centralizat la Sacele, CSU Alba Iulia a susținut un joc de verificare impotriva celor de ACSM Codlea (vicecampioana Ligii 4 – Brașov). Duelul de la Prejmer s-a incheiat cu o remiza alba iar antrenorul Mihai Manea a mizat pe doua formule de echipa, cate una in fiecare repriza: Șerban…