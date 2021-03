FOTO! Controalele continuă: 175 de vrânceni amendați pentru nerespectarea restricțiilor, dintre care 148 pentru că nu purtau mască Polițiștii vranceni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, precum și cu reprezentanții instituțiilor abilitate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și […] Articolul FOTO! Controalele continua: 175 de vranceni amendați pentru nerespectarea restricțiilor, dintre care 148 pentru ca nu purtau masca apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii vranceni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, precum și cu reprezentanții instituțiilor abilitate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate…

- ACȚIUNILE DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE CONTINUA PE RAZA JUDEȚULUI VRANCEA In cursul zilei de ieri, peste 200 de polițiști au acționat pe raza județului Vrancea pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2.…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii vranceni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Vrancea, A.N.P.C., D.S.V.S.A si I.T.M. Vrancea, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii vranceni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Vrancea, A.N.P.C., D.S.V.S.A si I.T.M. Vrancea, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii…

- ACTIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR IMPUSE IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19, DESFASURATE DE POLITISTII VRANCENI In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii vranceni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Vrancea, A.N.P.C.,…

- Polițiștii vranceni, alaturi de jandarmi, pompieri, de polițiști locali și reprezentanți ai altor instituții, au fost la datorie și la acest sfarșit de saptamana, in efortul de a menține un comportament precaut din partea cetațenilor. Ne dorim ca toți cetatenii sa realizeze ca sanatatea si viata sunt…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii vranceni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai I.S.U. Vrancea, A.N.P.C., D.S.V.S.A si I.T.M. Vrancea, au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii…

- I.P.J. VRANCEA: ACȚIUNILE DIN ULTIMELE 24 DE ORE Polițiștii vranceni, alaturi de jandarmi, polițiști locali și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții in domeniul prevenirii și limitarii raspandirii virusului Sars-Cov-2 au continuat acțiunile de informare, prevenire și verificare a respectarii masurilor…