FOTO: Comunitatea din Budești Fânațe, cu popa-n clacă…! S-a lasat cu joc pana la miezul nopții și merinde tradiționale, pentru comunitatea din Budești Fanațe. Satenii de aici au fost zilele trecute cu preotul lor la cosit, in claca. Așa cum doar strabunicii noștri mai faceau, respectand o tradiție nescrisa… Parohia Ortodoxa Romana Budești Fanațe, cu sprijinul Primariei din Budești și a credincioșilor, a organizat un impresionant eveniment: „Ieri am fost la popa-n claca”. Dimineața devreme, barbații imbracați in costume populare au facut claca impreuna cu preotul satului pentru a cosi iarba unui consatean de-al lor. Inainte de a termina cu cositul,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

