Mobilierul, pereții, geamurile, aparatele de aer condiționat, instrumentarul de laborator, documente, carți – totul a fost spart, rupt, distrus in cladirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din centrul Bucureștiului. Doi ani au trecut de cand Primaria Sectorului 4 i-a mutat pe elevii din „Eminescu” in alte doua instituții de invațamant, in Școala Ienachița Vacarescu și in cladirea fostului Liceu Petru Rareș. S-a intamplat in 2020, cu promisiunea consolidarii colegiului intr-un an. Planul primarului Daniel Baluța este sa faca asta cu toate instituțiile de invațamant din sector odata ce vor intra…