- Este pentru al IV-lea an cand conducatorii auto care tranziteaza comuna Pufești, pe DN2 D – E85, pe data de 1 Decembrie, sunt opriți de copiii de la școala din localitate și primesc tradiționala fasole cu ciolan. Mancarea este gatita de copii la un restaurant din localitate. Aceștia, impruna cu cadrele…

- 1 Decembrie 2021 ! Astazi, de Ziua Naționala a Romaniei, cu implicarea deosebita a preotului paroh Ștefan Aga, alaturi de o minunata echipa de copii și adolescenți, s-a desfașurat un marș pe traseul: Monumentul Eroilor – Muzeul Țarii Vrancei – Sediu Primarie – Biserica Vidra! Au participat reprezentanți…

- Imbracați gros, mulți dintre ei, ca don’șoara vice Dimitriu și ca celebrul șofer Zirna, chiar cu paltonu’ pe ei, liberalii de la Focșani au pus-o astazi de-o ședința a Biroului Politic Local (BPL). Printre altele, aveau de discutat urgent cine merita, din „porcoiul” de membri marcanți ai PNL, sa faca…

- Infracțiunile contra patrimoniului reprezinta o problema, in special in zonele aglomerate sau in mijloacele de transport public, neglijența victimelor fiind identificata drept una dintre cauzele generatoare. Furturile din buzunare, poșete, genți au loc de obicei in spatii restranse, de regula favorizate…

- Premierul Nicolae Ciuca ar fi cedat in fața PSD. PNL ar fi batut palma cu PSD și ar fi oferit opt ministere social-democraților. In plus, Marcel Ciolacu ar urma sa fie șeful Camerei Deputaților, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Potrivit dcnews.ro, PSD ar lua Finanțele, Transporturile,…

- Strugurii din Vrancea se vand catre producatorii de vinuri, pe internet sau la „rand” pentru care au timp sa vina la cules. Piața de struguri este imparțita intre ofertele de achiziție venite de la producatorii de vinuri și cele prezentate pe internet de catre producatorii de struguri. Producatorii…

- Cu durere in suflet, dar și cu dorința de a fi solidari și de a ajuta cat de puțin o familie greu incercata in aceste momente, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara s-au deplasat astazi, 2 septembrie, in comuna Broșteni, incarcați cu rechizite, produse de igiena și imbracaminte. Avand in…