Premierul Marcel Ciolacu și lideri PSD iși continua vizitele cu iz electoral prin țara. Ciolacu a vizitat, sambata dimineata, noul port turistic din Jurilovca. Ciolacu a declarat la Tulcea, referindu-se la mesajele RO-ALERT de avertizare primite de populatie, in noaptea de vineri spre sambata, in contextul razboiului din Ucraina, ca Federatia Rusa nu a facut niciun atac intentionat asupra Romanei si ca are certitudinea ca nici nu o va face. „Federatia Rusa nu a facut niciun atac intentionat asupra Romanei si va spun cu certitudine ca nici nu o va face, nu se justifica acest lucru. Avem un sistem…