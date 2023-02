FOTO / Ciolacu, la Baza Kogalniceanu, despre „raspunsul comun al lumii libere si democratice in fata agresiunii unui tiran nebun”

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care a vizitat vineri Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu", spune ca prezenta militarilor romani, americani, italieni si francezi de aici reprezinta "raspunsul lumii libere in fata agresiunii unui tiran nebun".

- Miercuri, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis constructorului italian Pizzarotti o notificare de intarziere pentru șantierul primului lot al Autostrazii Ploiești-Buzau, potrivit directorului Cristian Pistol. Miercuri, la Ministerul Transporturilor au fost semnate…

- Boboteaza și Sf. Ioan au fost declarate sarbatori legale in care nu se lucreaza, potrivit unei legi adoptata miercuri de Camera Deputaților. Romanii vor primi liber pe 6 și 7 ianuarie, de Sarbatoarea Botezului Domnului și Soborul Sf. Proroc Ioan Botezatorul. Inițiativa legislativa a fost depusa de Marcel…

- Oficiul National al Registrului Comertului a publicat pe 1 februarie 2023 situatiile statistice privind evolutia mediului de afaceri pentru anul 2022. Potrivit acestora, ritmul de crestere al firmelor nou infiintate este unul moderat, in anul 2022 inmatriculandu-se cu 3,04 la suta mai multe fata de…

- „Daca am avut candidati separati la locale, avem la europarlamentare, este greu sa discuti despre un candidat comun la prezidentiale”. Potrivit acestuia, in acest context „daca vrem sa fim infantili”, atunci PSD și PNL pot candida separat la celelalte alegeri, pentru ca apoi sa forțeze in partide un…

- Proiectul de lege anunțat de Marcel Ciolacu in decembrie, prin care se va permite echipei FCSB sa evolueze pe stadionul din Ghencea, a fost promulgat miercuri de președintele Iohannis. In luna octombrie, președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat, dupa o intalnire cu Gigi Becali,…

- La finele lunii noiembrie a avut loc inaugurarea noii Sali Studio din interiorul Vilei Albatros, la Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” și a noului concept „Teatru la Conac”. Sambata aceasta, incepand cu ora 18.30, va avea loc premiera spectacolului „Fiecare lucru e minunat” dupa…