- Este una dintre cele mai spectaculoase prezențe de pe Instagram și … nelipsita de pe terenurile de tenis și din salile de fitness. A absolvit Facultatea de Drept și a furat deja inimile multor fotbanlisti. Este vorba despre Andreea, avocata in Cluj-Napoca. Admirata de jucatori precum Adrian Cristea,…

- Dupa ce s-a zvonit ca Raluca și Walter Zenga se afla in prag de divorț, soția antrenorului a ținut sa faca lumina in acest caz și a facut primele declarații despre presupusa desparțire. Raluca și Walter Zenga sunt impreuna de 17 ani și au doi copii. Faptul ca nu au mai aparut fotografii cu cei doi pe…

- Americanca Meredith Tabbone a cumparat "pentru un euro" o casa intr-un oraș cu puțini locuitori in Sicilia și a explicat cit a costat-o locuința, in realitate, transmite Lonely Planet. Dupa cum raporteaza radiosputnik.ria.ru, femeia a raspuns anunțului privind vanzarea caselor din Italia, deoarece strabunicul…

- Misteriosul artist stradal Banksy a realizat o serie de desene cu sobolani pentru a promova purtarea mastii in metroul londonez in perioada crizei sanitare declansata de noul coronavirus, informeaza DPA. Banksy ar aparea intr-o inregistrare video de un minut publicata pe Instagram purtand masca, un…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) și Diletta Leotta (28 de ani), o renumita jurnalista sportiva din Italia, au devenit prieteni buni. Zlatan și Diletta sunt in centrul unei campanii care promoveaza mișcarea in Italia. Cei doi au aparut intr-un clip amuzant, in care starul lui AC Milan este un instructor…

- Francezul Franck Ribery care joaca in prezent in Italia, la Fiorentina, a fost jefuit chiar in timp ce se afla pe teren, potrivit unui anunț facut de jucator pe pagina sa de Instagram, potrivit Mediafax.Franck Ribery a avut un prim sezon bun in Serie A pana in luna noiembrie cand a suferit…

- Modelul Nathalia Felix este iubita lui Douglas Costa, fotbalistul lui Juventus. Chiar daca se afla departe de Rio de Janiero, orașul ei natal, brazilianca iși continua cariera in Italia. In așteptarea lui Costa, care se afla in acest moment in cantonamentul lui Juventus din Torino, Nathalia iși incanta…