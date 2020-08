Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT! Barza Neagra: exemplar tanar- vazuta astazi inspre Baile Veneției din… Țara Fagarașului. Ce-i drept, in județul vecin, Brașov… prin urmare, n-ar fi exclus ca, la un moment dat, sa apara și de la Ucea incoace, pe la Arpașu, Colun, Racovița sau Porumbacu...

- Prințesa Beatrice a facut nunta in secret. Imagini superbe! In luna aprilie, aflam ca nunta Prințesei Beatrice s-a anulat pe fondul pandemiei de coronavirus. Iata insa ca fiica cea mare a Prințului Andrew a facut totuși pasul cel mare. Nunta a avut loc in mare secret. Nu a fost un eveniment grandios,…

- Romsilva a publicat imagini cu capre negre la pascut și iezii lor in timp ce zburda și se joaca. Caprele negre au fost surprinse in imagini in Parcul Național Munții Rodnei, de Mark Munteanu, de la Wild Maramures. „Adeseori caprele mature poarta adevarate lecții de viata cu iezii neinstruiți. O parte…

- Petreceri oprite, activitate suspendata și amenzi de peste 30.000 de lei. E nota de plata pentru o ferma piscicola din județul Brașov, care a organizat, la sfarșit de saptamana, o serie de petreceri in aer liber. Poliția și Protecția Consumatorului au inceput controalele dupa ce imaginile de la distracția…

- Un pui de urs, din Predeal, botezat Guleratul, a fost impuscat mortal cu acord de recoltare dat de Ministerul Mediului. Animalul se apropia de cabanele din zona si de turisti, dar, in doi ani de cand a coborat din padure, nu a fost niciodata agresiv. Ursul era schiop si manca din recipientele pentru…

- Un curcubeu superb a putut fi observat dupa ploaie, marți, pe cerul din Alba Iulia. O coloana de culori puternice a putut fi admirata minute in șir de la mare distanța. Mai mulți cititori Alba24 au fost martorii acestui eveniment și ne-au trimis fotografii. Curcubeul este un fenomen optic si meteorologic…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, marti, la Brasov, ca Guvernul Orban isi asuma reabilitarea castelului Brukenthal de la Sambata de Jos, care apartine de RA Romsilva, pentru a-l include in circuitul turistic. "Avem la Sambata de Jos un castel absolut superb, cu potential fantastic, pe care…

- Este vremea macilor salbatici, iar intinderi nesfarsite presarate cu frumoasele flori colorate pot fi vazute in toate zonele de campie. Un lan de grau din zona Limpezis, judetul Buzau, a devenit rosu in portiunile in care macul a crescut mai inalt decat graul, tinut pe loc de seceta.