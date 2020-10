FOTO-Ce s-a întâmplat în Taiwan după ce toţi cetăţenii poartă maşti de protecţie. Comparaţia cu România! In schimb, in Taiwan, o tara cu o populatiei de 23 de milioane de locuitori, situata in vecinatatea Chinei au fost inregistrate 527 de cazuri si sapte decese, dar asta de la inceputul pandemiei si pana in prezent. Explicatiile pentru acest fenomen sunt multe si savante, dintre care enumeram doar trei: grija autoritatilor, este o tara insulara sau poate un sistem medical mai performant. Totusi pe langa acestea a contat foarte mult si faptul c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

