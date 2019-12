Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in showbiz! La nici o luna de la impacare, Carmen de la Salciua și Culița Sterp s-au desparțit. Avem informații exclusive despre cel mai controversat cuplu al momentului, iar apropiații celor doi au rupt tacerea!

- Anda Adam este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, dar puțini știu cu ce mașina merge artista in fiecare zi prin Capitala. Vedeta se poate lauda cu o bolid de lux care nu a costat deloc puțin.

- Eheee, mare e dragostea, dar mare e și atenția! Nici nu s-au impacat bine, ca artistul Culița Sterp a și inceput sa o rasfețe pe Carmen de la Salciua cu tot ce considera el ca merita focoasa bruneta!

- Un vlogger din Oradea a intrat in atentia politiei dupa ce a lasat un copil de 10 ani sa conduca o mașina in parcarea unui mall. Apoi a postat imaginile pe site-ul sau. Baiatul e prezentat de vlogger ca fiind unul dintre fanii sai.

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp sunt doua personaje care nu au aparut de mult in lumea mondena. Ei au devenit cunoscuți pentru milioanele de vizualizari adunate pe Youtube, tocmai de aceea fanii au dorit sa afle din ce in ce mai multe amanunte despre ei, indeosebi pentru faptul ca cei doi au și…

- Povestea de dragoste dintre Carmen de la Salciua și Culița Sterp a ținut mult timp prima pagina a site-urilor de monden. Cei doi s-au casatorit in toamna anului 2017 și au divorțat in urma cu mai bine de un an. Acum, se pare ca au decis sa iși mai dea o șansa. In urma cu mai bine de un an, Carmen de…