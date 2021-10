Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan „Grinda” a anunțat astazi, pe pagina sa de Facebook, ca parasește grupul PNL din Camera Deputaților. El urmeaza astfel calea lui Ludovic Orban, cel pe care l-a susținut alaturi de intreaga organizație a PNL Vrancea, la șefia partidului. Doar ca, la congresul PNL…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny ” al județului Vrancea scoate la concurs 4 posturi de subofițer din sursa externa. Mai multe detalii puteți afla consultand site-ul www.isujvn.ro sau accesand urmatoarele link-uri conform anunțurilor: – ???????????????????????????????????? ????????????????????????…

- Instituția Prefectului județului Vrancea anunța ca incepand cu data de 8 octombrie 2021, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple (SPCEVPS) Vrancea iși va desfașura activitatea in noul sediu situat in cladirea Bancii Comerciale Romane din Focșani, Str. Fundatura…

- Utilizatorii retelelor Whatsapp, Facebook si Instagram, inclusiv cei din Romania, sunt afectati luni seara din cauza indisponibilitatii acestor servicii, toate trei fiind detinute de Facebook. Utilizatorii care au incercat sa intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost intampinati cu mesaje privind…

- In timp ce unii primesc cadouri frumoase la majorat, alții afla ca… au fost adoptați. O tanara nascuta in Focșani, a fost adoptata la 8 luni de un cuplu din Connecticut, Statele Unite ale Americii. Acum, tanara vrea sa-și cunoasca parinții biologici. Povestea ei a fost facuta publica pe pagina de Facebook…

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…

- Peste 100 de copii din Irești au nevoie de haine, incalțaminte, ghiozdane, rechizite și tot ce mai este necesar inceputului de an școlar. Apelul a fost lansat pe pagina de Facebook a Asociației „Sfanta Ecaterina, cel ce da, lui iși da”, de preotul Ionel Miron, coordonatorul Corului Parohiei Irești:…

- Crama Tatal și Fiul din Vrancea a caștigat premiul pentru vinuri rose la cea de-a 6-a ediție a concursului „Povești cu vinuri romanești”. In cadrul concursului au fost selectate cele mai bune trei vinuri produse de viticultorii mici din Romania. Criteriile de evaluare a vinurilor au fost cele folosite…