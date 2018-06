FOTO / Carmen Simionescu, provocatoare pe internet. Fanii au observat ceva „interzis”

Stiri pe aceeasi tema

- Javier, "suporterul din carton", este imbracat cu un tricou incriptionat cu mesajul "Mi vieja no me dejo" (n.r. - scorpia mea nu m-a lasat). Javier face senzatie in randul suporterilor prezenti la Cupa Mondiala din Rusia, fiind foarte solicitat pentru sedinte foto de fani din toata lumea.…

- Johhny Depp și-a lasat masca fanii din Polonia, dupa ce a aparut ras in cap. Schimbarea de look vine la doar cateva saptamani dupa ce au aparut pe Internet poze in care celebrul actor parea bolnav. Suprins a fost și artistul dupa ce a observat ca unul dintre fanii care il așteptau ținea in maini […]…

- Fiica lui Adi Minune vrea sa faca nunta in avion. Carmen Simionescu a fost invtata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre relația ei cu Bogdan și despre ce iși dorește cel mai mult sa faca pe viitor. Carmen și Bogdan traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi sunt discreți…

- Carmen Simionescu a postat, recent, pe rețeaua de socializare o fotografie in care este surprinsa mancand o inghețata, chiar pe mijlocul strazii, in Centrul Vechi. Unul dintre fanii ei a avut insa un comentariu in care o critica pe fata lui Adi Minune, dupa ce-i lauda calitațile fizice. „Ești frumoasa…