La doar cateva zile dupa ultima tragedie din seria spitalelor care au luat foc, petrecuta in Constanța, apar la lumina alte nereguli de ordin tehic, de data aceasta, la secția UPU a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta din Timișoara. Din cauza ca infrastructura veche nu mai face fața nevoilor actuale, se apeleaza la improvizații electrice care […]