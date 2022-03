Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca starea de alerta in Romania nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. Epidemia de COVID-19 se afla pe o panta descendenta accelerata, iar valul 5 este aproape de a se incheia. Este momentul, deci, sa luam noi decizii legate de gestionarea aceste…

- Comunicat de presa 2 03.03.2022 La data de 03.03.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Buzau impreuna cu lucratorii de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau efectueaza un…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele trimestrului trei din 2021, de 12.339, cu 325 mai putini fata de trimestrul anterior, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii…

- In ziua de 16.01.2022, 15:43:15 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, județul VRANCEA, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs la 70km E de Brasov, 91km NE de Ploiesti, 101km S de Bacau, 123km V de Galati, 124km NV de Braila, 143km N de…

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a anunțat astazi ca luni, 17 ianuarie 2022, toți elevii vranceni vor merge fizic la școala. Vineri, intr-o conferința de presa la care au participat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, și Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, s-a stabilit ca…

- Toate școlile din Romania vor putea sa funcționeze cu prezența fizica de luni, insa clasele care au trei cazuri de infectare cu noul coronavirus pe o perioada de șapte zile consecutive trec in sistem online, a anunțat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la conferința comuna de vineri cu ministrul Sanatatii,…

- Un numar de 121.000 de turisti au petrecut Revelionul 2021/2022 intr-o destinatie din Romania, cu 32% mai putini in comparatie cu Revelionul 2019/2020, si au cheltuit aproape 25,6 milioane de euro, suma mai mica cu 40% fata de cea cheltuita in aceeasi perioada a anului 2019, an de referinta in turismul…