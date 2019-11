Stiri pe aceeasi tema

- Creste un copil care, teoretic, nu exista! Pare aberant, dar prin asta trece Mariana Badea. Femeia povesteste ca, la un moment dat, s-a trezit la usa casei, cu o fetita si ca ar fi fost rugata, de omul care o insotea pe cea mica, sa aiba grija de ea, pentru o luna.

- Nu te mai ținem in suspans, ci ridicam cortina astrologica și te invitam sa o cunoști pe nativa care este considerata cea mai deșteapta femeie din horoscop, scrie divahair.ro. Descopera despre cine este vorba mai jos! Citeste si Zodiac CHINEZESC saptamana 11-17 NOIEMBRIE 2019. Mesajul de la…

- Intreaga tara a fost martora, vineri seara, afirmatiilor pe care Alexandru Cumpanasu le-a facut pe Facebook. Acesta a spus ca in urma investigatiilor pe care le-a facut timp de doua zile in Italia ar fi gasit-o pe Luiza Melencu, iar fata este in viata.

- Kushila Stein, o turista de 45 de ani din Noua Zeelanda, a fost data disparuta timp de doua zile in apele Marii Egee. Femeia a fost gasita in viața in barca gonflabila cu care se deplasa, salvarea venind de la o cutie de dulciuri pe care o avea in barca gonflabila.

- Cea mai importanta persoana din viața Biancai Dragușanu este, fara dar și poate, fetița ei, Sofia. Blondina este topita dupa micuța, pe care o surprinde in tot felul de ipostaze adorabile, spre bucuria admiratorilor de pe internet.

- Arta tatuajelor ca un act autonom poate a inceput sa moara in secolul XX, dar ascensiunea spectacolului și a circului i-au facut pe oameni sa platasca pentru a vedea barați și femei tatuate in anii 1950.

- Vestea ca Bianca Dragușanu ar fi fost batuta de Alex Bodi a șocat pe toata lumea. Reacțiile nu au intarziat sa apara și fiecare și-a spus parerea cu privire la aceasta situație. Dupa ce Spynews a reușit sa vorbeasca, in exclusivitate cu Alex Bodi, iata ca acum avem parte și de reacția blondinei.

- O femeie a reușit sa salveze un barbat de la moarte. Acesta voia sa se arunce pe pe un pod in Mexic. Incidentul a avut loc in orașul mexican Zapopan. O femeie care circula pe pod l-a vazut pe tanar urcat pe balustrada, incercand sa se sinucida. Femeia a grabit pasul, s-a apropiat de barbat și a inceput…