FOTO- Beclean: Cinci persoane implicate într-un accident pe DN 17, în dreptul benzinăriei Ozana Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 17. In dreptul benzinariei Ozana de la intrarea in Beclean, doua autoturisme au colizionat. Cinci persoane au primit asistența medicala. Un apel la 112 anunța un accident rutier la intrarea in Beclean, in dreptul benzinariei Ozana. Doua mașini au colizionat, traficul pe DN 17 fiind ingreunat. La caz au fost trimiși polițiștii, dar și echipaje ale ISU BN și SAJ BN. Din primele informații, in accident sunt implicate cinci persoane care primesc asistența medicala. Revenim cu informații! The post FOTO- Beclean: Cinci persoane implicate intr-un… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

