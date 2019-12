Stiri pe aceeasi tema

- A nascut, dar arata demențial! Carmen Simionescu are o silueta de vis, pentru care nu face mari eforturi. Ba mai mult, fiica lui Adrian Minune are o „dieta” speciala și nu se abține de la nimic.

- Este sarbatoare mare in familia lui Adrian Minune! Fiica lui cea mare, Carmen, implinește varsta de 22 de ani și este in culmea fericirii. Proaspata mamica a primit in urma cu cateva zile un cadou prețios din partea tatalui sau celebru, dar surprizele nu s-au oprit aici.

- Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, traieste una dintre cele mai frumoase perioada din viata ei. Cantareata este de 3 luni de zile mama unei fetite superbe si se bucura din plin de toate momentele cu micuta.

- De cand a devenit mama, Carmen Simionescu știe sa iubeasca mai mult ca niciodata. Fata lui Adrian Minune se fotografiaza frecvent alaturi de fetița ei, Sofia, insa cea mai recenta poza parca le-a intrecut pe toate.

- Fiica lui Adi Minune este cum nu se poate mai fericita! Cariera ii merge ca pe roate și este implinita, dar este și o mamica de succes, caci de la venirea pe lumea a fetiței sale, Sofia, este nedezlipita de aceasta!

