FOTO/ Aproape 4.000 de alergători au fugit pe străzile Timișoarei, pentru cauze nobile Primul oraș din Romania in care joggerii amatori s-au organizat intr-o comunitate ce promoveaza alergarea și le ofera ajutor in mod voluntar celor ce doresc sa faca mișcare pentru sanatate a reușit sa adune, duminica, aproape 4.000 de alergatori in centrul orașului. La Timișoara are loc cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul țarii. Vezi galeria foto + 8 + 8 Timotion a reușit sa adune 3.939 de oameni și sa imbine mișcarea cu faptele bune. Fiecare alergator contribuie, prin taxa de inscriere, la unul dintre cele 18 proiecte propuse de asociații, fundații sau organizații,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

