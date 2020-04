Stiri pe aceeasi tema

- Actrita italiana Lucia Bose, cunoscuta din filme regizate de Michelangelo Antonioni, Federico Fellini si Luis Bunuel, a murit luni, la varsta de 89 de ani, din cauza Covid-19.Lucia Bose, mama actorilor Miguel Bose si Paola Dominguin, a murit la Madrid, potrivit El Pais citat de news.ro.…

- Actrita Suzy Delair, care a dominat in anii '40- '50 scena de music-hall parizian, s-a stins in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 102 ani, potrivit apropiatilor care au confirmat o informatie a revistei Le Point.

- Bianca Dragușanu și-a gasit nașul. Cunoscuta drept o femeie cu un caracter puternic, care vrea mereu ca lucrurile sa se faca dupa voia ei, ei bine, exista cineva in viața sa care o face sa i se supuna.

- Filmul "Toy Story 4" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animatie, duminica seara, la Los Angeles, la cea de-a 92-a editie a galei premiilor Academiei de film americane, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Productiile nominalizate la aceasta categorie au fost "How to…

- Kirk Douglas a murit la 103 ani, miercuri (5 februarie), lasand in urma cinci copii și o soție iubitoare, Anne Buydens. Legendarul star din Epoca de Aur de la Hollywood s-a stins din viața in Los Angeles. Anunțul trist a fost facut de celebrul sau fiu, Michael Douglas (77 de ani), noteaza click.ro.…

- Ruby, care a participat la „Survivor, iar in trecut la „Asia Express”, a demonstrat ca este o femeie puternica, care nu se lasa ușor doborata. Numai ca ceea ce se vede la suprafața nu are intotdeauna legatura cu ceea ce se petrece in interior. Ruby nu a avut deloc o copilarie ușoara, fiind nevoita sa…

- Rapperul și actorul american 50 Cent a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, iar la ceremonie a beneficiat de o prezentare a carierei sale din partea celui care s-a declarat "bunul sau prieten" Eminem, potrivit Variety, scrie Mediafax.In urma cu aproape 20 de ani, Marshall…