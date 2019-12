Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Astazi, ca niciodata, toate lucrurile se pot aranja la locul lor. Aveti norocul de partea voastra, insa nu trebuie sa exagerati, incercand sa fortati nota. TAUR: Ar fi cazul sa nu va asumati mai multe angajamente decat sunteti capabili sa realizati.

- Anamaria Prodan continua sa-l atace pe Gigi Becali, la o saptamana dupa ce agentul l-a luat tare pe „Rege” intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor. Azi dimineața, la Pro X, Anamaria Prodan a criticat din nou prezența lui Ianis Hagi in primul „11” al naționalei, considerand ca familia…

- Oana Zavoranu pune foarte mult preț pe felul in care arata. Actrița cheltuie o avere pe tratamentele de ingrijire corporala și infrumusețare in fiecrae luna. Oana Zavoranu nu-și arata absolut deloc varsta. Deși are 46 de ani, arata impecabil și poate oricand rivaliza cu orice adolescenta. Cu toate astea,…

- Nicoleta Nuca e pregatita de nunta și crede ca este o femeie perfecta in relația ei, nu doar o viitoare soție perfecta. Fosta concurenta de la „X Factor” a dezvaluit ce face ca sa aiba o silueta de invidiat.