- Anamaria Prodan a fost cea care a decis totul in legatura cu pregatirile de inmormantare ale mamei sale. Vedeta a ales ca Ionela Prodan sa fie ingropata intr-un sicriu alb, iar crucea care ii va fi pusa la capatai are aceeași culoare. In aceasta dupa-amiaza, coșciugul in care a fost depus trupul neinsuflețit…

- Anamaria Prodan trece prin momente foarte dificile, dupa ce mama ei, Ionela Prodan, s-a imbolnavit și necesita ingrijiri medicale. Vedeta este trup și suflet alaturi de cea care i-a dat viața și a fost nevoita sa ia o decizie de ultima ora. “Ionela Prodan este bolnava rau, maladia nenorocita de care…

- Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Iisus Hristos cand se inalța la cer. Imaginea este insoțita și de un text pe care l-a pus pentru oamenii care o urmaresc. "HRISTOS A INVIAT! #pastefericit #happyeaster", este mesajul fiicei Ionelei Prodan dupa nopți nedormite…

- Ionela Prodan a depașit pragul critic și este in stare stabila. "Azi, in Vinerea Mare, Dumnezeu sa va binecuvanteze cu pace, iubirea și bucuria Sa", a scris Anamaria Prodan pe o pagina de socializare. Ionela Prodan se afla internata la spital de aproximativ trei saptamani, iar starea…

- Ionela Prodan a depașit pragul critic și este in stare stabila. Anamaria Prodan a plecat in urma cu puțin timp din spitalul unde se afla internata mama sa și a transmis un mesaj emoționant.

- Anamaria Prodan a ales sa ia o pauza de la activitatile sale profesionale pentru a-si dedica tot timpul mamei sale, Ionela Prodan, care este internata in spital. Vedeta a decis ca nimic nu este mai important decat mama sa, astfel ca a decis sa lase munca si sa renunte la proiectul tv de care s-a…

- Ce i-a spus Anamaria Prodan mamei sale, aflata pe patul de spital. Impresara trece printr-o perioada foarte grea. Mama acesteia se afla internata in stare grava la Spitalul Elias și intreaga familie este alaturi de artista de muzica populara. Atunci cand Ionela Prodan si-a revenit, prima care a privit-o…

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…