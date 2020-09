​FOTO Aleksei Navalnîi, nouă fotografie din spital: "Să vă spun cum decurge recuperarea mea" Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnîi este vazut coborând scarile într-o fotografie postata sâmbata pe contul sau de Instagram, la cinci zile dupa ce spitalul din Berlin unde este internat a anuntat ca a fost deconectat de la aparatul de ventilare pulmonara si poate respira singur.



&"Sa va spun cum merge recuperarea. Este deja un drum clar, desi e unul lung&", a scris Navalnîi pe Instagram, potrivit Agerpres.



Într-o postare ulterioara, el a precizat ca înca nu îsi poate folosi telefonul si are dificultati sa-si toarne apa în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

