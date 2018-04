FOTO / Ai unghiile așa? Mergi repede la doctor! Sunt foarte mulți oameni care se confrunta cu aceasta problema, a dungilor albe pe unghii și a apariției unor denivelari. Nu stați pe ganduri și mergeți de urgența la medic pentru a va prescrie un tratament. Acest lucru poate insemna o deficiența de proteina, motiv pentru care este nevoie de regenerarea lor. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

