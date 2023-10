Stiri pe aceeasi tema

- Societatea poloneza Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (Pesa) a castigat licitatia pentru achizitia a 20 de rame electrice destinate serviciilor publice obligatorii de transport feroviar de calatori de mediu si lung parcurs RE-IR2, impreuna cu serviciile de mentenanta pe o perioada de 15…

- Vinurile de la Crama Garboiu au primit 12 medalii de aur la MUNDUS VINI – The Grand International Wine Award. Numarul de medalii de aur primite reprezinta un record pentru Crama Girboiu, dar și pentru Vrancea și Romania. „Incheiem un excelent an 2023 cu rezultate deosebite la MUNDUS VINI – The Grand…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Vanatori, in calitate de beneficiar a semnat contractul de finantare pentru implementarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale…

- Competiția de șah clasic Trofeul „Universul Campionilor” s-a desfașurat la Muzeul Brailei „Carol I” din Braila, in perioada 11 – 13 august. La intrecere au luat startul 67 de șahiști seniori și juniori legitimați in Romania (CSM Galați, CSM Craiova, CS Micul Prinț Braila, Clubul de Șah Orizont 64 Braila,…

- Transportatorii din Romania solicita verificarea tuturor aplicatiilor pentru comenzi de taxi si „ride-sharing” neautorizate, intrucat „la adapostul Legii transportului alternativ se ascund escrocherii pe care nicio institutie a statului roman nu le verifica”. Potrivit unui comunicat de presa al Confederatiei…

- Pompieri vranceni in Grecia, in lupta cu incendiile Romania acorda, pentru al treilea an consecutiv, sprijin autoritaților din Grecia pentru stingerea incendiilor devastatoare, care afecteaza in aceasta perioada teritoriile elene. Printre pompierii romani care se lupta cu flacarile nimicitoare se afla…

- Aducem la cunoștința tuturor cetațenilor și instituțiilor publice din județul Vrancea faptul ca la nivel național se desfașoara o ampla campanie de informare și educare, „Reciclam in Romania”, derulata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Campania iși propune sa responsabilizeze populația cu…