Toate modelele Opel Insignia construite in perioada 2016-2018 sunt in pericol de incendiu

De fapt este vorba de sistemul de alimentare cu combustibil din rezervor care este conceput gresit si poate sa cedeze moment in care specialistii spun ca masina este in pericol de incendiu chiar si in mers. Momentan Opel nu… [citeste mai departe]