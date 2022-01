FOTO Adama Traore s-a întors la FC Barcelona după șase ani FC Barcelona și Wolverhampton Wanderers au ajuns la un acord pentru împrumutul jucatorului Adama Traore la gruparea catalana pâna la 30 iunie 2022.

Salariiul jucatorului va fi platit de catalani și va exista opțiunea unui transfer definitiv,

Prezentarea lui Adama Traore va avea loc miercuri, 2 februarie, iar clubul a precizat ca va oferi mai multe detalii în scurt timp. Adama 2.0 #MadeInLaMasia pic.twitter.com/zXi1mpeTZR — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2022

Adama Traore revine la FC Barcelona dupa șase ani

