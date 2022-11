Stiri pe aceeasi tema

- ISU Cluj intervine in aceste momente la un accident rutier grav, petrecut pe DN 1, intre localitațile Șaula și Izvoru Crișului. Din primele informații, un barbat primește ingrijiri medicale din partea echipajului SAJ, in timp ce pompierii lucreaza pentru descarcerarea unei femei de aproximativ 59 de…

- Grav accident de circulație, duminica, la urcare pe autostrada A3 dinspre sens giratoriu Nadașel catre Gilau, in județul Cluj. Doua persoane au murit in urma evenimentului rutier, in care au fost implicate un autoturism și un autotren. ISU Cluj a intervenit la fața locului cu doua autospeciale de descarcerare,…

- Un accident grav s-a petrecut duminica, 13 noiembrie, in jurul orei 12.00, la urcarea pe Autostrada A3, dinspre sens giratoriu Nadașelu catre Gilau. Trei persoane au fost ranite grav, in urma impactului dintre un autoturism cu un autocamion. Circulația este blocata pe ambele sensuri de mers. Potrivit…

- La data de 30.10.2022, in jurul orei 23:30, polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe A1, sens de mers Margina-Timișoara, la km 438, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule.…

- Grav accident la Campulung la Tisa. Ieri, 15 octombrie, la ora 13:22, polițiștii Secției 6 Sarasau au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.19 intre localitațile Sarasau și Campulung la Tisa. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 69 ani din Sighetu Marmației, in timp…

O femeie in varsta de 50 de ani a murit, marți seara, in urma unui accident petrecut pe centura Valcele-Apahida, intre o mașina și un camion.

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 18.45, polițiștii au intervenit la un accident mortal produs pe varianta Valcele-Apahida. Din primele informații, un autoturism care se deplasa pe direcția Dej spre Cluj-Napoca, condus de o femeie de 52 de ani, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde a intrat…