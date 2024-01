Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc marți, 23 ianuarie, pe DN 6, in județul Olt. Din primele informații, un camion a lovit un limitator de inalțime, iar acesta a cazut peste un autoturism in care se aflau 3 persoane. Salvatorii au intervenit la fața locului. Circulația rutiera in zona este afectata. Din primele…

- Traficul rutier pe DN 6 este blocat, pe ambele sensuri de deplasare, in comuna Daneasa, dupa ce un limitator de inalțime a cazut peste o mașina. In urma evenimentului au rezultat trei victime: una a fost gasita in stop cardio-respirator, o victima incarcerata, conștienta, o victima in afara autoturismului,…

- In urma impactului, au rezultat trei victime dintre care una in stop cardiorespirator. Personalul medical i-a efectuat manevrele de resuscitare, dar fara folos. „Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele de interventie nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva pe femeia in varsta…

- Un tanar de 20 de ani a fost ranit, luni seara, dupa ce masina in care se afla, alaturi de alte trei persoane, a lovit un stalp de electricitate, care a cazut pe sosea, pe DN 64, in judetul Valcea. Traficul este blocat. Accidentul a avut loc, luni seara, in localitatea Pausesti-Maglasi.…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- Accidentul s-a produs, vineri, pe DN 14B, intre Tapu si Micasasa, județul Sibiu, dupa ce o mașina a lovit un microbuz. Un barbat si o femeie au fost transportati la spital, informeaza Ora de Sibiu.Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism spre Blaj,…

- Accident rutier grav la Unirea! Doua fetițe, in varsta de 4 și 13 ani, duse la spital, dupa ce mama acestora a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina intr-un cap de pod Accident rutier grav la Unirea! Doua fetițe, in varsta de 4 și 13 ani, duse la spital, dupa ce mama acestora a pierdut…

- O masina s-a rasturnat, joi, pe DE 85, la Letcani, in judetul Iasi, iar o persoana a murit si trei au fost ranite, potrivit news.ro.”Accident rutier produs pe E85, in zona localitatii Letcani. O masina rasturnata”, a anuntat, joi, ISU Iasi.La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale,…