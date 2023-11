Stiri pe aceeasi tema

- Un tir și patru autoturisme au fost implicate in urma cu puțin timp intr-un accident rutier la Plopșoru, Gorj. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 66, in satul Olari. 10 persoane au fost implicate in accident. 1 de 4 „ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența…

- Un incident rutier grav s-a petrecut pe șoseaua dintre Timișoara și Arad, duminica dupa amiaza Un accident de circulație a avut loc, astazi, la 15.42 dinspre Șagu spre Arad. Sunt implicate trei autoturisme și sunt 5 persoane implicate (4 adulți și un minor). Serviciul de Ambulanța Județean Arad intervine…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, langa localitatea Cristian: Mașini din Alba, implicate intr-un carambol ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, langa localitatea Cristian: Mașini din Alba, implicate intr-un carambol Duminica dupa-amiaza, pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in apropierea…

- UPDATE FOTO ȘTIREA TA: ACCIDENT in lanț, la Alba Iulia. Patru mașini s-au lovit, pe strada Henri Coanda Un accident rutier in lanț s-a produs miercuri dimineața, pe strada Henri Coanda din municipiul Alba Iulia. UPDATE: In eveniment au fost implicate patru mașini, intre care doua marca Audi și Hyundai.…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Floresti si al Garzii Gilau au intervenit la un accident rutier petrecut pe autostrada A3, in zona Km49, sensul de mers Turda Gilau. Potrivit ISU Cluj, la fata locului s au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SAJ si un echipaj SMURD, unde…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe strada Libertații, cu doua mașini implicate. In urma impactului, una dintre mașinile implicate a ajuns intr-un gard. In accident au fost implicate doua autoturisme. Un autoturism inmatriculat in Hunedoara a lovit din spate o alta mașina care circula spre…

- Scene teribile in Sibiu! Accident grav langa cimitir, cu doua autobuze și un autoturism: Sunt trei victimeUn accident grav s-a produs in noaptea de joi spre vineri langa cimitirul municipal din Sibiu. Doua autobuze și un autoturism sunt implicate. Potrivit primelor informații, sunt trei victime,…

- O persoana, posibil incarcerata pe DN1 langa Decea: Pompierii intervin la un accident rutier O persoana, posibil incarcerata pe DN1 langa Decea: Pompierii intervin la un accident rutier Un eveniment rutier s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 27 august 2023, pe DN1. Potrivit autoritaților, detașamentul…