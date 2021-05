FOTO: Accident în Rebrișoara. Au pus la pământ un stâlp In urma cu puțin timp a avut loc un accident in comuna Rebrișoara. Unul dintre autoturismele implicate a pus la pamant un stalp. Accidentul a avut loc in localitatea Rebrișoara. Din primele informații rezulta faptul ca doua autoturisme s-au ciocnit. In urma impactului, una dintre mașini a fost aruncata intr-un stalp, pe care l-a și daramat. „Din primele informații in accident sunt implicate cinci persoane, neincarcerate, cooperante, constiente. Intervenția este in dinamica.”, informeaza ISU Bistrița-Nasaud. The post FOTO: Accident in Rebrișoara. Au pus la pamant un stalp appeared first on Bistriteanul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

