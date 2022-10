Stiri pe aceeasi tema

- Doua masini s-au ciocnit, luni, pe Autostrada Soarelui, in judetul Calarasi, iar patru persoane primesc ingrijiri medicale. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accident rutier s-a produs pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre litoral, in zona localitatii Lehliu Gara,…

- Un microbuz s-a rasturnat, luni dimineata, pe DN 19E, in judetul Bihor. Șase persoane au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitatile Sarsig si Poclusa de Barcau, iar autovehiculul s-a rasturnat in afara partii carosabile. Ranitii necesita ingrijiri…

- Doua persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident rutier produs in localitatea Varlaam, judetul Giurgiu, intre o cisterna si un autoturism. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Varlaam, in urma producerii unui accident rutier intre un autoturism si o cisterna. La fata…

- Doua persoane si-au pierdut viata si doua au fost ranite, in urma unui accident produs, vineri dimineata, in comuna Corbu. Cele doua persoane decedate sunt soferii celor doua masini implicate in accident. Ele au fost incarcerate, fiind scoase in urma interventiilor echipelor de salvare. „La accident…

- Un autocar s-a rasturnat, miercuri dimineata, pe autostrada A1, in zona localitatii Ionesti, in judetul Dambovita, doua persoane fiind ranite. ”Interventie in cazul unui accident rutier produs pe autostrada A1, la km 74, in zona localitatii Ionesti. Din primele informatii un autocar este rasturnat lateral…

- Un accident in care au fost implicate 4 autovehicule s-a produs, luni dimineata, pe Autostrada Soarelui, doua persoane acuzand dureri in urma impactului. Circulatia este restrictionata pe prima banda pe sensul spre Constanta. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe autostrada A2 București-Constanța,…

- UPDATE: Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, din cele 12 persoane implicate in accident, o victima a murit, cinci persoane au fost transportate la spital, iar celelalte sase au refuzat transportul la unitati medicale. Știrea inițiala: Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla,…

- Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla, județul Ilfov, 3 persoane fiind ranite. A fost solicitat la fața locului și un elicopter SMURD. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este oprit momentan pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București,…