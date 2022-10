Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 27 august, un grav accident rutier s-a produs in satul Dumbravita, raionul Singerei. Un tanar de 16 ani a lovit o tanara dupa ce a pierdut controlul asupra volanului, din cauza vitezei excesive. Ulterior, tanara de 16 ani a decedat la spital din cauza traumelor. Minorul se afla la volanul unui…

- Polițiștii dejeni au intervenit vineri dimineața la un accident de circulație in care au fost implicate trei autovehicule. Evenimentul rutier, s-a produs in jurul orei 8.40, pe strada Ion Pop Reteganul din municipiul Dej. ”Din primele informații, un barbat in varsta de 64 de ani, din Cluj-Napoca, care…

- Accident de circulație vineri dimineața, puțin dupa ora 9:00, pe strada Poetului din Arad, unde o mașina a parasit carosabilul și s-a izbit puternic de un stalp de beton, care s-a rupt și a cazut pe automobil. La fața locului s-a deplasat o autospeciala pentru asigurarea masurilor PSI din partea Detașamentul…

- Doi barbați din Cimișlia, au ajuns la spital, dupa ce au derapat de pe carosabil cu un Mercedes, pe traseul Hincești-Bozieni. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de ofițerul superior de presa al IP Hincești, Cristina Vicol.

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați sa intervina azi, 3 august, in jurul orei 12.29, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din comuna Chețani. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Mureș, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat…

- In data de 30 iulie 2022, un tanar in varsta de 18 ani din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, pe sensul de deplasare spre Deva in localitatea Santuhalm pe timp de ploaie torențiala, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de deplasare a patruns pe contrasens…

- Un echipaj al Poliției de Frontiera din cadrul Direcției regionale SUD a fost implicat intr-un accident rutier. Cazul a fost inregistrat ieri seara, in timpul deplasarii in scop de serviciu, din mun. Cahul spre punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni.