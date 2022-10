Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 23 de ani a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit violent de un copac. Șoferul și un alt pasager s-au ales cu traumatisme. Accidentul s-a produs pe strada Drumul Bacioiului.

- O mașina a fost facuta zob duminica dimineața, 25 septembrie, pe o artera principala din Cluj-Napoca. Tanarul șofer a decedat, fiind intr-o stare atat de rea incat nu i s-au putut aplica manevre de resuscitare.

- FOTO VIDEO| ACCIDENT cumplit la Cluj Napoca: Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un stalp FOTO VIDEO| ACCIDENT cumplit la Cluj Napoca: Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un stalp Un accident rutier extrem de grav a avut loc in dimineața…

- Un grav accident rutier, in urma caruia o femie și-a produs viața, s-a produs marți seara, pe varianta ocolitoare Cluj-Napoca Est (Apahida-Valcele), la kilometrul 19+100 m. Polițiștii au intervenit in jurul orei 18.45, iar din primele informații, un autoturism care se deplasa pe direcția Dej spre Cluj-Napoca,…

- Un accident grav de circulație s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 1.30, in fața magazinului Arabesque, de la intrare din Florești.Șoferul unei mașini de teren a lovit parapetele din beton care despart sensurile și a lovit un taximetru. Toata scena a fost surprinsa de un șofer…

- O femeie in varsta de 36 de ani a murit in urma unui accident rutier produs duminica pe DN 6, in localitatea Remetea Mare, dupa ce autoturismului in care se afla a intrat in coliziune cu un autotren incarcat cu fructe, a anuntat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Timis.

- Un tragic accident a avut loc luni in Teleorman. Trei copii și parinții lor au murit pe loc dupa ce mașina familiei s-a ciocnit frontal cu un TIR. Șoferul autotrenului susține ca autoturismul ar fi ieșit din coloana, intrand pe contrasens, tragedia a avut loc pe ​​DN 6, intre localitațile Vaceni și…

- Sfarșit tragic seara trecuta pentru un barbat de 45 de ani. Acesta a murit dupa ce s-a izbit cu mașina de un autobuz care mergea regulamentar. Potrivit martorilor, șoferul a incercat sa faca o depașire inaintea impactului.