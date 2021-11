Stiri pe aceeasi tema

- “Ziua cartiței” in Parlament, conform liderilor USR PLUS. Formațiunea acuza o noua coaliție care s-a mobilizat pentru a bloca proiectul de eliminare a pensiilor speciale – PNL, UDMR, PSD și AUR au votat cot la cot „impotriva”. Deputatul USR PLUS Catalin Tenita si vicepresedinte al Comisie pentru drepturile…

- Un accident in care au fost implicate patru autocamioane si un autoturism s-a produs miercuri-dimineata pe E 574, in judetul Olt. Traficul este complet blocat. Politia Olt a anuntat ca traficul este complet blocat pe principalul drum care traverseaza judetul, in urma unui accident. Sunt implicate patru…

- Bulevardele din București sunt sufocate de mașini. Traficul este infernal in prima zi de școala, inca de la primele ore ale dimineții. Mulți parinți iși duc copiii cu mașinile la școala și pentru a participa la festivitațile de deschidere a noului an școlar, fetsivitați interzise anul trecut din cauza…

- Un TIR inmatriculat in Polonia a ramas suspendat deasupra unei rape, afectand și traficul feroviar, deoarece doi copaci s-au inclinat peste liniile electrice de contact. A fost intrerupta alimentarea cu energie electrica a liniei de contact pentru a putea fi salvat șoferul. Accidentul s-a produs marți…

- Circulația este intrerupta total pe sensul catre Pitești și pe a doua banda pe celalalt sens, din cauza fumului degajat in urma unui incendiu care a izbucnit, luni, la un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, incendiu s-a produs la nivelului unui autotren, aflat pe banda de urgența,…

- 13 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz și o mașina s-au lovit, in localitatea Andreneasa, județul Mureș. Traficul rutier pe DN15 a fost blocat. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 15 Reghin –Toplița, in localitatea Andreneasa(km. 44+280). Forțe…

- Locomotiva unui tren de calatori a luat foc, luni dimineața. Traficul feroviar este blocat intre Timișoara și Arad. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat ca traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara, intre stațiile CF Șag și Vinga, (linie simpla electrificata),…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Brașov. Traficul rutier este blocat in ambele sensuri pe DN13. Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, la kilometrul 19+200, la ieșire din localitatea…