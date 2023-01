Stiri pe aceeasi tema

Reprezentantii Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat, duminica, in zona Lacul Morii, 12 caini si doi pui.

- Fostul prim-ministru Ludovic Orban critica actualul Guvern, spunand despre mulți dintre miniștrii cabinetului Ciuca, ca „parca ar fi primit ordin de zi pe unitate sa para mai proști ca Nicolae Ciuca”. Actualul lider al Forței Dreptei, partid aflat in opoziție, Orban a scris, pe pagina sa de Facebook,…

- Directorul ITM București, Danteș Bratu, unul dintre directorii CE Oltenia și un subordonat din ITM Gorj au mers in control la Cariera Jilț Sud, unde a avut loc tragedia de acum doua zile, cu o mașina care nu are asigurarea obligatorie valabila. Poliția s-a autosesizat și face verificari. IPJ Gorj a…

- Trei femei au fost ucise pe o strada din Roma, in timpul unei sedinte a asociatiei de proprietari. Femeile au fost ucise, duminica pe o strada din Roma, dupa ce un barbat a inceput sa traga cu o arma in timpul unei sedinte a asociatiei de proprietari. Tragedia a avut loc pe Via Monte Giberto, […] The…

- Un targ de adoptii dedicat exclusiv cateilor seniori va fi organizat online de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA). Evenimentul va avea loc vineri, intre orele 17:00 – 19:00, live pe pagina oficiala de Facebook ASPA Bucuresti. „Pentru ineditul targ au fost pregatiti…

- Tragedie uriașa la Seul, Coreea de Sud. 151 de persoane au murit, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82. In plus, Politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350 de persoane. Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anuntat…

- Fost premier și fost lider PNL, Florin Cițu, ii da replica, intr-o postare pe Facebook, liderului PSD Marcel Ciolacu care, in ultimele zile, a lansat atacuri repetate la guvernarile PNL pe tema starii economiei, a pensiilor și a salariilor. Cițu anunța ca le va cere colegilor din PNL sa nu mai faca…