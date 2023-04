Fotbalul judetului Constanta: Ultimele rezultate de la Liga a 5-a + clasamentele (Seriile Nord, Sud si Vest)

Stiri pe aceeasi tema

- S au disputat noi meciuri in Liga a 5 a de fotbal a judetului Constanta. In Seria Nord, a avut loc etapa a 21 a, iar rezultatele au fost: Emaus Cernavoda ndash; Pescarul Ghindaresti 2 2Speranta Castelu ndash; Ulmetum Pantelimon 3 0Real Navodari ndash; Recolta Nicolae Balcescu 1 2Sportul Tortoman ndash;…

- S au disputat noi meciuri in Liga a 5 a de fotbal a judetului Constanta. In Seria Nord, a avut loc etapa a 20 a, iar rezultatele au fost: Recolta Nicolae Balcescu ndash; Sportul Tortoman 3 0Flacara Crucea ndash; Viitorul Cuza Voda 3 0CS Pestera ndash; Viitorul Fantanele 7 0Pescarul Ghindaresti ndash;…

- S au disputat noi meciuri in Liga a 5 a de fotbal a judetului Constanta. In Seria Nord, a fost etapa a 19 a, iar rezultatele au fost: Sportul Tortoman ndash; Ulmetum Pantelimon 0 3Viitorul Fantanele ndash; Flacara Crucea 2 3Litoral 22 Corbu ndash; Vointa Valu lui Traian 2 1Dunarea Ciobanu ndash; Recolta…

- Echipele RAJA executa lucrari de modernizare si sectorizare la nivelul retelei de distributie apa potabila din mun. Constanta. Pentru realizarea acestor operatiuni, se va intrerupe furnizarea apei potabile miercuri ndash; 29 martie 2023, in intervalul orar 08.30 ndash; 18.00.Vor fi afectati de lipsa…

- S au disputat noi meciuri in Liga a 5 a de fotbal a judetului Constanta. In Seria Nord, a fost programata etapa a 18 a, iar rezultatele au fost: Vointa Sacele ndash; Sportul Tortoman 3 0Viitorul Fantanele ndash; Viitorul Cuza Voda 1 4CS Pestera ndash; Litoral 22 Corbu 2 3Vointa Valu lui Traian ndash;…

- S au disputat noi meciuri in Liga a 5 a de fotbal a judetului Constanta. In Seria Nord, au fost programate partidele etapei a 17 a, a doua din noul an, inregistrandu se rezultatele: Sportul Tortoman ndash; Pescarul Ghindaresti 0 3Litoral 22 Corbu ndash; Flacara Crucea 4 0Real Navodari ndash; Vointa…

- In etapa a 16 a a Seriei Nord din Liga a 5 a de fotbal a judetului Constanta prima runda din 2023 s au inregistrat rezultatele: Vointa Valu lui Traian ndash; Sportul Tortoman 3 0Viitorul Cuza Voda ndash; Emaus Cernavoda 3 1Viitorul Fantanele ndash; Litoral 22 Corbu 0 6Flacara Crucea ndash; Speranta…

- Ieri a fost o noua zi plina de fotbal la Sala Sporturilor din Constanta. S-a desfasurat o noua etapa a "Trofeului Liga Old Boys" la fotbal in sala, iar spectacolul nu a ezitat sa isi faca simtita prezenta. Ziua a inceput cu meciul dintre Victoria Cumpana si Sageata Stejaru, castigat de cei de la Sageata…