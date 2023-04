Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, castigatorul Cupei Mondiale din Qatar in decembrie, si schioarea americana Mikaela Shiffrin au fost inclusi de revista Time intre cei mai 100 influenti oameni din lume, transmite DPA.

- Selectionerul Germaniei, Hansi Flick, a anuntat vineri lotul nationalei pentru partidele amicale cu Peru si Belgia. De pe lista lui Flick lipsesc patru dintre jucatori prezenti la ultima editie a Cupei Mondiale: Sule, Rudiger, Gundogan si Sane, dar si Thomas Muller, noteaza News.ro.Hansi Flick s-a…

- Entuziasmul saudit in legatura cu posibilitatea ca superstarul fotbalului Lionel Messi sa se alature Ligii Profesioniste a națiunii a crescut joi dupa ce s-a anunțat ca acesta va vizita regatul pentru a treia oara in mai puțin de un an, la sfarșitul acestei luni.Argentinianul, care și-a completat…

- Cu rezultate importante la junioare, gimnasta Sabrina Maneca Voinea, de la CSM Constanta, a avut un debut de succes la senioare, cu ocazia Cupei Mondiale de la Doha. Antrenata de mama ei, Camelia Voinea vicecampioana olimpica in 1988, la Seul , Sabrina s a calificat in trei finale la intrecerea din…

- Lionel Messi, capitanul naționalei Argentinei, a comandat 35 de telefoane placate cu aur pentru coechipierii sai si membrii stafului tehnic, dupa caștigarea Cupei Mondiale 2022 din Qatar, informeaza tntsports.com.

- Brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain) nu exclude sa joace la Cupa Mondiala de fotbal din 2026, pentru ca inca are dorinta de a-si implini ''marele vis'' de a cuceri trofeul mondial, transmite DPA, potrivit Agerpres.Atacantul de 31 ani a spus inaintea Cupei Mondiale din Qatar ca ar putea fi ultimul…

- Federația braziliana așteapta pana la vara ca sa-l puna selecționer pe Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, alegandu-l interimar pe Menezes. Locul italianului la Madrid ar fi luat de legenda Raul. Au trecut doua luni de cand Brazilia a ramas fara selecționer, dupa eliminarea in „sferturile"…

- In aceasta perioada, arbitrele romance Iuliana Demetrescu și Mihaela Țepușa se afla in Qatar, la Doha, pentru a participa la seminarul de pregatire a Cupei Mondiale la fotbal feminin. Competiția va fi gazduita, in perioada 20 iulie - 20 august, in Australia și Noua Zeelanda, informeaza Federatia Romana…