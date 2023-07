Fotbalistul Donnarumma şi iubita lui, atacați în casă. Jefuiți, dezbrăcați și legați de mâini și de picioare Portarul italian Gianluigi Donnarumma (24 de ani), de la PSG, și iubita lui, Alessia Elefante, au fost victimele unui jaf, in casa lor din Paris. Potrivit BBC, cei doi au fost atacați in casa de cațiva hoți, care au spart ușa, și i-au legat de maini și picioare. Gianluigi Donnarumma și Alessia Elefante au reușit sa se elibereze și au ajuns la un hotel din apropiere, apoi Poliția a fost alertata. Cei doi au fost duși la spital, in stare de șoc. Potrivit AFP, portarul naționalei Italiei și partenera sa au fost amenințați cu o arma de catre hoți. „S-a deschis o ancheta sub acuzatia de jaf armat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

