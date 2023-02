Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi imagini de-a dreptul induiosatoare, din Turcia, de aceasta data protagoniști fiind o femeie de la țara și vacuța sa. Animalul a ramas prins sub ruinele casei prabușite, timp de 11 zile, insa stapana a inghijit-o pana la sosirea echipajelor de salvare.

- Christian Atsu (31 de ani), dat disparut dupa cutremurele din Turcia, a fost gasit mort, potrivit managerului sau, la 11 zile de la seismul care... The post A murit fotbalistul Christian Atsu… „A fost gasit sub daramaturi. Din pacate, și-a pierdut viața” appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Trupul fostului fotbalist Christian Atsu a fost gasit sub daramaturi, in urma cutremurului din Turcia. Fosta extrema a lui Chelsea și Newcastle United avea 31 de ani, iar acum juca pentru Hatayspor din Antakya, potrivit Sky News.

- Fanii lui Trabzonspor au afișat o scenoregrafie tulburatoare inaintea meciului cu Basel, din UEFA Conference League, caștigat de turci cu 1-0. Intr-un gest simbolic de mulțumire pentru toate țarile care au venit in ajutorul Turciei dupa cutremurul teribil din 6 februarie, suporterii turci au desfașurat…

- Tacerea este soluția pentru a identifica cel mai slab sunet, care ar putea fi indiciul unui supraviețuitor ingropat sub ruinele cauzate de cutremurul recent din Turcia și Siria. Printre ramașițele unei cladiri prabușite cu 14 etaje din orașul turc Adana, miercuri, la fiecare cateva minute, țipatul…

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi, anunta, marti dimineata, jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu. Acesta a afirmat ca jucatorul este in stare buna, dupa ce se afla la etajul 9 al unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurului devastator de luni dimineata. Luni seara,…

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi, anunta, marti dimineata, jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Asociația de Fotbal din Ghana le-a cerut fanilor sa „se roage” pentru fostul atacant de la Chelsea și Newcastle, Christian Atsu, care ar fi prins sub daramaturi in urma cutremurelor devastatoare din Turcia, informeaza BBC, transmite digi24.ro.