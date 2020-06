Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul Andu Moise a petrecut 24 de ore in arest, dupa ce a fost acuzat de fosta iubita ca a sechestrat-o și i-a distrus telefonul mobil și laptopul. Fostul jucator de la Politehnica Iași se afla acum sub control judiciar.

- Regele Rock'n'Roll nu-si putea controla nervii, lucru confirmat atat de fosta sotie Priscilla, cat si de fosta iubita Ginger Alden, care povestesc scene incredibile cu arme si o atmosfera cat se putea de tensionata, chiar violenta, intre ei.

- Ziarul Unirea Și-a agresat fosta iubita, dupa ce i-a lovit ușa cu o bata: Barbat din Mureș cercetat de polițiști pentru lovire sau alte violențe Și-a agresat fosta iubita, dupa ce i-a lovit ușa cu o bata. Un barbat de 31 din județul Mureș cercetat de polițiști pentru lovire sau alte violențe Polițiștii…

- Ianis Hagi a avut o relație cu nepoata marelui fotbalist Silviu Lung, pe numele ei Cristina, incheiata acum mai mult timp, in februarie 2018. Cristina Lung jr. il alinta intr-un mod neașteptat pe fotbalist. Ce porecla i-a pus fosta iubita lui Ianis Hagi Tanarul fotbalist este diferit fața de colegii…

- Ianis Hagi este unul dintre cei mai promițatori tineri fotbaliști din Romania. Și pe langa talentul sau incontestabil, Ianis este și un cuceritor discret, avand o relație in trecut cu Cristina Lung jr.

- n avocat cunoscut in Iași iși acuza fosta partenera de viața ca a profitat de banii lui și a plecat de acasa. Femeia a solicitat ajutorul judecatorilor pentru ca nu a reușit sa se ințeleaga cu avocatul cu privire la imparțirea bunurilor. S-a ajuns in situația bizara ca un evaluator sa intre in casa…

- Leonardo DiCaprio este un adevarat Casanova, cu o lista impresionanta de cuceriri. Așa ca este greu sa ții pasul și sa le știi pe toate tinerele frumoase care au bifat lunga lista a acestuia.

- Monica Odagiu, iubita lui Dan Bittman, se afla in izolare cusora ei. Chiar daca mulți au crezut ca dupa ce artistul a pasasit casa in carelocuia cu mama baieților lui, s-a mutat cu tanara artista, se pare ca lucrurilenu s-au intamplat așa.Dan Bittman și iubita lui in varsta de 23 de ani nu se afișeaza…