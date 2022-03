Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada care va oficia partida Dinamo Bucuresti – Universitatea Craiova. Astfel, arbitru central a fost desemnat Horatiu Mircea Fesnic (Cluj). Acesta va fi ajutat de asistentii Alexandru Cerei (Cluj) si Ionel Valentin Dumitru (Gherghita). Al patrulea oficial…

- Etapa a 23-a a Ligii I s-a disputat de vineri 28 ianuarie, pana luni, 31 ianuarie, cu excepția meciului Academica Clinceni – Farul Constanța, care a fost reprogramat. Rezultatele inregistrate: Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata, 29 ianuarie Ora…

- Ianis Hagi a fost operat le genunchi și va sta pe bara sezonul acesta. Totuși, fiul lui Gica Hagi este mulțumit de reușita operației și privește cu optimism viitorul sau in lumea fotbalului.

- Politistii de Teiuș au depistat doua femei, din Alba Iulia, ca persoane banuite de furt. Sub pretextul ca vor colinda, ar fi patruns in locuința unei varstnice din Teiuș și i-ar fi furat bani și bijuterii. Politistii din Teiuș au identificat doua femei, de 26 și 68 de ani, din Alba Iulia, ca persoane…

- Etapa a 22-a a Ligii 1, prima din acest an, s-a disputat de vineri, 21 ianuarie, pana luni, 24 ianuarie. Capul de afiș al rundei a fost meciul FCSB – CFR Cluj, scor 3-3, disputat duminica seara. Rezultatele inregistrate: Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC Dinamo 2-1 Sambata, 22 ianuarie Ora…

- LPF a anuntat programul etapei a XXIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, iar derbiul Dinamo - FCSB a fost programat la 30 ianuarie, de la ora 20.00, conform news.ro Meciurile se vor disputa astfel:Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe - Universitatea Craiova;Sambata,…

- Chindia Targoviște este aproape de o lovitura importanta: Emil Sandoi vrea sa-l aduca pe Mihai Butean, fotbalist revenit la CFR Cluj, dupa imprumutul la Gaz Metan.Fotbalistul, dorit și de cei de la Sepsi, ar urma sa fie imprumutat de CFR Cluj in aceasta iarna, in condițiile in care Dan Petrescu […]…