Fotbaliștii tricolori Under 18, două meciuri amicale Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 18 ani, va disputa doua meciuri amicale in compania Macedoniei de Nord. Prima partida va avea loc vineri, 16 iunie, incepand cu ora 17:00, la Tunari. Cel de-al doilea joc este programat duminica, 18 iunie, la Popești-Leordeni, de la aceeași ora. Printre jucatorii convocați de Adrian […] Articolul Fotbaliștii tricolori Under 18... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

