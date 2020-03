Fotbaliştii de la FC Farul se vor antrena individual Pentru a respecta conditiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, jucatorii de la FC Farul se vor pregati individual pana miercuri. Marti, va fi analizata din nou situatia si se va decide cum va continua pregatirea. „In urma deciziei Federației Romane de Fotbal de a suspenda toate competițiile de pe teritoriul Romaniei pana pe 31 martie, din cauza epidemiei de Covid-19, programul echipei noastre a suferit schimbari radicale. Reveniți de la Miercurea ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

