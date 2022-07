Stiri pe aceeasi tema

- CFR CLUJ. Viitorul lui Dan Petrscu in „Gruia” sta sub semnul intrebarii dupa dezastrul inimaginabil cu Pyunik Erevan, din turul I al preliminariilor Champions League. „Feroviarii” au pierdut returul de la Cluj (2-2, 3-4 d.pen), campioana ratand inca din startul sezonului cel mai important obiectiv trasat…

- CFR Cluj - Pyunik 2-2 dupa prelungiri, 3-4 dupa penalty-uri, in primul tur preliminar din Champions League. MM Stoica, managerul de la FCSB, considera ca ardelenii au caștigat degeaba campionatul. CFR va juca in turul doi din Conference League, la fel ca FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK. CFR…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a trasat primele concluzii dupa umilința de proporții suferita de „feroviari” in preliminariile Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a fost eliminata de Pyunik Erevan, dupa un retur de coșmar (2-2, 3-4 dupa penalty-uri). „E foarte greu de ințeles ce s-a intamplat.…

- CFR CLUJ - PYUNIK EREVAN. Cele mai sumbre estimari ale prapastiosului Dan Petrescu s-au adeverit miercuri seara, la duelul decisiv pentru calificarea in turul II al preliminariilor Ligii Campionilor. „Feroviarii” au condus cu 1-0, insa partida a intrat in prelungiri, Gajic egaland pentru armeni in minutul…

- CFR Cluj o infrunta miercuri, de la ora 21:30, pe Pyunik Erevan, in manșa a doua din turul I preliminar al Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și Prima Sport. In turul din Armenia, cele doua au incheiat la egalitate, 0-0. CFR Cluj joaca miercuri, de la ora…

- Pyunik Erevan - CFR Cluj, prima manșa a turului I preliminar din Liga Campionilor, se joaca marți, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și este televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora…

- Noul sezon al Ligii Campionilor la fotbal a debutat marți, cu meciurile din turul 1 preliminar, care se desfașoara in Islanda, sub forma de turneu, la care participa echipe din Andorra, San Marino, Estonia și Islanda. Andorra a fost reprezentata de formația Inter Club d’Escaldes, echipa la care activeaza…

- CFR Cluj, daca va trece de Pyunik Erevan, va juca in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal cu invingatoarea din meciul care opune echipele F91 Dudelange si KF Tirana, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri.