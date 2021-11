Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus la limita, scor 2-1 impotriva celor de la FC Argeș, in primul meci dupa pauza provocata de cazurile de COVID-19 La finalul partidei, antrenorul Edi Iordanescu a dezvaluit ca unul dintre jucatorii sai a mari probleme din cauza coronavirusului, trecand printr-un moment complicat. Un jucator…

- Numarul cazurilor COVID-19 în ceea ce privește personalul din cadrul școlilor clujene (didactic+nedidatic+auxiliar) este în acest moment de 37 de persoane. Numarul total al grupelor/claselor suspendate pâna în prezent…

- Comuna Tudora din județul Botoșani va intra in carantina din cauza numarului mare de noi cazuri Covid. Rata de infectare a ajuns la 6,26 de cazuri la mie. Cel mai probabil, pragul va fi depașit și de comuna Roma, care astazi are o incidența de 5,87 la mia de locuitori. In cele doua comune, numarul de…

- Cursurile in format clasic, cu prezența fizica in sala de clasa, au fost suspendate pentru aproximativ 400 de elevi, chiar din prima saptamana din noul an școlar, din cauza cazurilor confirmate de COVID-19.Conform unei informari transmise vineri de catre Inspectoratul Școlar Județean Suceava, pana ...

- Medicul arata ca la primele autopsii realizate in cazul unor persoane decedate dupa infectia cu noul coronavirus a avut colegi care au evitat sa intre in sala. Dr. Scripcaru arata ca a avut pe masa si tineri ucisi de Covid, care inainte de infectare erau perfect sanatosi. „Vreau sa spun ca aspectul…

- Un tanar de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID și pentru transmiterea virusului mai multor persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a și murit din cauza…

- Meciul amical România U21 vs Anglia U21, programat vineri, pe stadionul Steaua, nu se va mai disputa, a anunțat FRF.Partida a fost anulata dupa ce în delegatia englezilor au fost depistate doua cazuri pozitive la testarea Covid-19 premergatoare deplasarii în România.Echipa…